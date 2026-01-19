Neue Spur zu VfB-Juwel Catovic

Mirza Catovic (18) ruft neben der TSG Hoffenheim offenbar auch RB Salzburg auf den Plan. Einem Bericht des ‚kicker‘ zufolge streckt der österreichische Vertreter die Fühler nach dem defensiven Mittelfeldspieler vom VfB Stuttgart aus. Die Schwaben sollen einen Wintertransfer aber weiterhin ausschließen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Grundsätzlich wird dem 1,90 Meter großen Serben in Bad Cannstatt der Sprung zu den Profis zugetraut – aber offenkundig noch nicht sofort. Es könnte also allen voran auf die Perspektive ankommen, die Catovic von den Interessenten in Aussicht gestellt wird. Lässt sich der Linksfuß von einem Wechsel überzeugen, wird sich auch der VfB zwangsläufig mit einem Transfer auseinandersetzen müssen.