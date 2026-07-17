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2. Bundesliga

Kersken plant den Abflug

von Dominik Schneider - Quelle: Sky
Jonas Kersken im Trikot von Arminia Bielefeld @Maxppp

Bei Jonas Kersken könnte eine Luftveränderung bevorstehen. Der Torhüter von Arminia Bielefeld liebäugelt laut ‚Sky‘ mit einem Transfer im laufenden Wechselfenster. Derzeit deute vieles auf einen Abschied in Richtung England hin.

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Entsprechende Gespräche laufen, konkrete Namen von Interessenten werden aktuell noch nicht genannt. Wie lange der 25-Jährige noch an Bielefeld gebunden ist, ist unbekannt. Für den 1,92 Meter großen Schlussmann wird jedoch eine Ablöse nötig sein.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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