Medien: Güner zurück nach Gladbach

von Julian Jasch - Quelle: Can Özcelik | Yagiz Sabuncuoglu
1 min.
Can Armando Güner im Gladbach-Trikot @Maxppp

Galatasaray scheint sich aus dem Poker um Can Armando Güner (18) zurückzuziehen. Hintergrund ist laut dem türkischen Journalisten Can Özcelik, dass der Vater des 18-jährigen Angreifers die Gehaltsforderungen immer weiter nach oben schraubte. Gala wolle nicht so viel Geld für einen Spieler auf den Tisch legen, der noch nicht für die erste Mannschaft vorgesehen ist – zuvor soll ihm allerdings ein Kaderplatz bei den Profis in Aussicht gestellt worden sein.

Entsprechend wird Güner, der zur Vertragsunterschrift bereits in die Türkei gereist war, zunächst zu Borussia Mönchengladbach zurückkehren. Pikant: Yagiz Sabuncuoglu zufolge haben die Fohlen dem sicher geglaubten Deal gar nicht final zugestimmt und ebenfalls Druck auf die Parteien ausgeübt. Ob das Eigengewächs nun doch eine Zukunft im Rheinland hat, wird sich zeigen.

