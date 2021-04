Agüeros Präferenz

Sergio Agüero zieht es nicht weg aus der Premier League. Der Stürmer, der Manchester City zum Saisonende ablösefrei verlassen wird, will nach Informationen des ‚Telegraph‘ in England bleiben. Dem FC Chelsea und Tottenham Hotspur würde er offenbar auch seine Zusage geben, wenn keine Teilnahme an der Champions League winkt.

An konkreten Interessenten für den 32-jährigen Argentinier mangelt es nicht. Nach FT-Infos haben unter anderem Chelsea, Paris St. Germain, der AC Mailand sowie Inter Agüero bereits Angebote unterbreitet. Auch Benfica Lissabon soll auf den Zuschlag hoffen.