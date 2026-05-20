Zwei Transfers im Fokus: BVB überrascht beim Budget

Eigentlich stand Sportdirektor Ole Book vor dem kommenden Transferfenster vor einer Mammutaufgabe. Das Budget für neue Transfers sollte nur 25 Millionen Euro betragen. Da sowohl defensiv als auch offensiv aber dringend Handlungsbedarf herrschte, schien die Anforderung an den neuen Mann bei Schwarz-Gelb enorm.

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Zumal in Joane Gadou (19) von RB Salzburg zwar die Planstelle in der Abwehr geschlossen, das Budget durch den 20-Millionen-Wechsel aber quasi schon aufgebraucht wurde. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, hat Book jetzt aber doch mehr Spielraum. Der BVB könne das Budget „deutlich ausreizen“, ein Transfer à la Gadou sei erneut möglich.

Neue Modelle als Option

Das erleichtert die Aufgabe für Book, der dennoch vor einem komplizierten Sommer steht. Dem Fachblatt zufolge genießt die Suche nach einem Abräumer und einem neuen Spielmacher Priorität. Während Kennet Eichhorn (16) von Hertha BSC auf der Sechs passen würde, wäre Sven Mijnans (26) von AZ Alkmaar als Spielmacher denkbar. Zusammen wären die beiden wohl finanzierbar.

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Sollten Spieler oberhalb des neuen Budgets liegen, müsste der BVB erst Spieler verkaufen und dadurch Einnahmen generieren. Andernfalls bieten sich auch neue Modelle an. Die ‚Sport Bild‘ bringt etwa Leihgeschäfte mit Kaufoptionen ins Spiel.