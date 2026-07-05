58 Millionen: United will sich bei Chelsea bedienen

Manchester United beschäftigt sich mit einer Verpflichtung von Andrey Santos. Wie der ‚Guardian‘ berichtet, zählt der 22-jährige Mittelfeldspieler vom FC Chelsea zu den Kandidaten für das zentrale Mittelfeld der Red Devils. Demnach kann sich der Brasilianer einen Abschied aus London durchaus vorstellen, um künftig regelmäßiger zum Einsatz zu kommen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bei den Blues dürfte die Konkurrenzsituation für Santos auch in Zukunft hoch bleiben. Moisés Caicedo (24) und Enzo Fernández (25) sind im zentralen Mittelfeld gesetzt, zudem soll sich Chelsea bereits mit Granit Xhaka (33) auf einen Wechsel verständigt haben. Laut dem ‚Guardian‘ bewerten die Londoner Santos mit rund 58 Millionen Euro, sind aber grundsätzlich offen für Verkäufe, um Trainer Xabi Alonso weitere Verstärkungen zu ermöglichen.