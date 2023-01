Cancelo-Deal: Streit mit Pep ist Bayerns Glück

João Cancelo hält sich bereits in München auf. Spätestens am morgigen Deadline Day wird der Außenverteidiger einen Leihvertrag bis Saisonende unterzeichnen. Im Anschluss kann der FC Bayern den Portugiesen für 70 bis 80 Millionen Euro per Kaufoption festverpflichten.

Schon im Wintertransferfenster des Vorjahres wollte Trainer Julian Nagelsmann den 28-Jährigen haben. Doch schien das damals hanebüchen, war der Rechtsfuß doch damals bei Manchester City gesetzt und für nicht wenige der formstärkste Außenverteidiger der Welt.

Stammplatz plötzlich weg

Dass der Deal nun mit einem Jahr Verspätung doch klappt, muss also triftige Gründe haben. Und diese enthüllt nun die ‚Daily Mail‘. Laut dem britischen Blatt hat sich Cancelo mit Trainer Pep Guardiola überworfen. Seit seiner Rückkehr von der WM in Katar hatte der 41-fache Nationalspieler seinen Stammplatz verloren.

Der erst 18-jährige Rico Lewis ist aktuell Guardiolas erste Wahl hinten rechts, sein prominenter Backup der englische Nationalspieler Kyle Walker (32). Hinten links verteidigt meist Nathan Aké (27) oder aber Guardiola besetzt die Außenbahnen vor einer Dreierkette mit gelernten Flügelstürmern.

„Streit auf dem Trainingsgelände“

Das Fass zum Überlaufen brachte dann Cancelos Nichtberücksichtigung für die Startelf im FA Cup-Spiel gegen den FC Arsenal (1:0) am vergangenen Freitag, auf die Cancelo äußerst verärgert reagiert habe. Ein „Streit auf dem Trainingsgelände“ mit Guardiola ist laut der ‚Daily Mail‘ daraufhin entbrannt.

Cancelo habe die Hygiene in der Kabine gestört und mit seinem Abgang gedroht. Die Situation war so ernst, dass City nun grünes Licht für den Wechsel nach München gab. Dabei stach der Rekordmeister laut ‚Sky‘ den FC Barcelona aus. Für Nagelsmann und die Bayern ein echter Glücksfall. Insbesondere, da der bisherige Stamm-Rechtsverteidiger Benjamin Pavard (26) völlig außer Form ist.