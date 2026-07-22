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Bundesliga

Wildes RB-Gerücht im Umlauf

von Dominik Schneider - Quelle: Sky Italia
1 min.
Sankhoun Bocoum Diawara im Einsatz @Maxppp

Zahlreiche Vereine haben offenbar Sankhoun Diawara von ES Troyes auf dem Zettel. Darunter befindet sich laut ‚Sky Italia‘ auch RB Leipzig aus der Bundesliga. Neben den Sachsen werden die Glasgow Rangers und Udinese Calcio als potenzielle Abnehmer genannt. Der 1,90 Meter große Innenverteidiger steht beim Ligue 1-Vertreter nur noch bis 2027 unter Vertrag.

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Ob das Interesse der Leipziger wirklich noch aktuell ist, darf zumindest infrage gestellt werden. Diawara ist Linksfuß und RB verpflichtete mit Maxime Estève (24) vom FC Burnley einen ebensolchen erst kürzlich für 25 Millionen Euro. Darüber hinaus befinden sich mit El Chadaille Bitshiabu (21) und Castello Lukeba (23) zwei weitere Innenverteidiger mit starkem linken Fuß im Kader.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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