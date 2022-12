Arteta kämpft um Saliba

Mikel Arteta setzt alles daran, den Vertrag mit Abwehrspieler William Saliba vorzeitig zu verlängern. „Wir versuchen das, weil wir wissen, dass er ein wirklich wichtiger Teil unserer Pläne sein kann“, stellte der Trainer des FC Arsenal am heutigen Freitag gegenüber Medienvertretern klar.

Salibas Arbeitspapier bei den Gunners läuft 2024 aus, beinhaltet jedoch eine vereinsseitige Option zur Verlängerung. Nach diversen Leihen hat sich der 21-jährige Franzose in der laufenden Spielzeit zum wichtigen Leistungsträger aufgeschwungen. „Willy hat in den Monaten, in denen er bei uns ist, die Qualität und die Persönlichkeit gezeigt, die er hat, um auf dem Niveau zu spielen, das wir wollen“, lobt Arteta seinen Schützling.

