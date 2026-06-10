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Benfica präsentiert Mourinho-Nachfolger

von Julian Jasch
1 min.
Fulham-Coach Marco Silva @Maxppp

Benfica Lissabon macht den Trainerwechsel offiziell. Marco Silva tritt beim ungeschlagenen Tabellendritten der abgelaufenen Spielzeit das Erbe von José Mourinho an. Der 48-jährige Portugiese kommt ablösefrei vom FC Fulham und unterschreibt bis 2028 mit der Option auf eine weitere Saison.

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In dem Zuge bestätigt Benfica auch einmal mehr, dass Real Madrid die Kaufoption in Höhe von 15 Millionen Euro für Mourinho ziehen will. Schon vor einigen Tagen kündigte man den Deal an – und mittlerweile wurde Real-Präsident Florentino Pérez auch wiedergewählt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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