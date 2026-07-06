Vollständige Einigung: Bayern verkauft Nübel
Der FC Bayern streicht Alexander Nübel von der Gehaltsliste. Mit Besiktas wurde sich einem Bericht zufolge auf einen Transfer des Torhüters verständigt.
Der FC Bayern hat offenbar den Abgang von Alexander Nübel (29) abgesegnet. Der türkische Transferjournalist Yagiz Sabuncuoglu berichtet von einer Einigung zwischen den Münchnern und Besiktas in puncto Ablöse für den DFB-Keeper.
Demzufolge fließen fünf Millionen Euro sofort an die Säbener Straße, weitere fünf Millionen könnten an Zuschlägen folgen. Nübel selbst hat dem Deal ebenfalls zugestimmt, ihm wird die Rolle als Stammkeeper zugesichert.
Zuletzt soll der deutsche Rekordmeister eigentlich auf eine Entschädigung von bis 20 Millionen Euro für den in den vergangenen drei Jahren an den VfB Stuttgart verliehenen Schlussmann gehofft haben. Nun spart der FCB aber immerhin das hohe Gehalt des gebürtigen Paderborners ein.
Update (19:01 Uhr): ‚Sky‘ bestätigt die Einigung und geht von einer Sockelablöse über 6,5 Millionen Euro plus fünf Millionen an Boni aus. Darüber hinaus ergänzt der Bezahlsender, dass zwischen Bayern und Nübel noch keine Übereinkunft hinsichtlich einer Vertragsauflösung getroffen wurde. Über eine Abfindung werde zur Stunde verhandelt.
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