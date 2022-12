WM-Entdeckung Ramos bei Barça angeboten

Gonçalo Ramos wurde im Sommer offenbar beim FC Barcelona angeboten. Wie die ‚Sport‘ berichtet, wollte Starberater Jorge Mendes seinen Klienten im Camp Nou unterbringen. Barça fand Ramos‘ Profil grundsätzlich gut, hatte aber letztlich aufgrund der Verpflichtung Robert Lewandowskis und des Verbleibs von Memphis Depay keinen Bedarf im Sturmzentrum.

Nach wie vor beobachten die Katalanen nun Ramos‘ Entwicklung. Und was sie sehen, dürfte ihnen gefallen. Nicht nur die 14 Pflichtspieltore für Benfica Lissabon ließen den Wert des 21-Jährigen in die Höhe schnellen – insbesondere sein Dreierpack für Portugal im WM-Achtelfinale gegen die Schweiz (6:1) ließ Ramos einem breiten Publikum bekannt werden. In der Vergangenheit gab es auch schon Gerüchte um ein Interesse des FC Bayern und von Borussia Dortmund am Mittelstürmer.

