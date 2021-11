Kohfeldt: Extra-Lob für fünf Spieler

Florian Kohfeldt ist sehr zufrieden mit der Art und Weise, in der der VfL Wolfsburg momentan auftritt. Über Linksverteidiger Paulo Otavio (26) sagt der neue Trainer der Wölfe laut dem ‚kicker‘: „Paulo ist mit seiner Geschwindigkeit für jede Abwehr erst mal ein Problem.“ Ebenfalls starke Leistungen attestiert Kohfeldt seinem Sturmduo. „Lukas macht es sehr gut“, sagt der Coach über Lukas Nmecha (22), der sich mit drei Toren in drei Kohfeldt-Spielen in den Vordergrund gespielt hat. Aber auch Wout Weghorst (29) sei wichtig: „Er bindet andere Spieler.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Eine spezielle Rolle nehme Kapitän Josuha Guilavogui (31) ein, der nicht nur „in der Kabine“ wichtig für das Team ist: „Er ist wichtig auf dem Platz und in der Kabine.“ Auf dem Platz ganz in der Nähe des Franzosen agiert Yannick Gerhardt (27). Der Linksfuß musste zuvor auf diversen Positionen einspringen und ist unter Kohfeldt bislang in der Zentrale gesetzt: „Er gibt der Mannschaft auf einer offensiven Position auch eine gute defensive Stabilität und Balance.“