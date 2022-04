Auch Arsenal & Newcastle im Dybala-Rennen

An im Sommer ablösefrei verfügbaren Paulo Dybala besteht vermehrtes Interesse aus England. Laut dem Corriere dello Sport haben am Angreifer von Juventus Turin der FC Arsenal sowie Newcastle United ihr Interesse bekundet. Aus England wurde zuvor auch der FC Chelsea mit dem 28-Jährigen in Verbindung gebracht.

Um Dybalas Dienste buhlen damit mittlerweile mehr als ein halbes Duzend Klubs. Innerhalb der Serie A zählen die Mailänder Klubs Inter und AC zum Interessentenkreis. In Spanien beschäftigen sich Atlético Madrid und der FC Barcelona mit dem Offensivstar. Darüber hinaus hat sich der Argentinier nach FT-Informationen über Paris St. Germain erkundigt.