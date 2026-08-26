Mega-Ablöse: ManCity macht Bouaddi zum Rekordtransfer

Nach dem Verkauf des langjährigen Taktgebers Rodri (30) zum FC Barcelona rüstet Manchester City im Mittelfeld nach. Wie die Skyblues verkünden, wechselt Toptalent Ayyoub Bouaddi (18) vom OSC Lille zum Scheichklub und unterschreibt einen Vertrag bis 2031. Nach FT-Informationen fließen knapp 100 Millionen Euro Ablöse nach Nordfrankreich.

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„Ich würde sagen, ich bin ein Spieler, der für die Mannschaft spielt. Ich bin ein echter Teamplayer. Ich versuche, meine Mitspieler in die bestmögliche Position zu bringen und jedes Mal alles für das Team zu geben“, sagt der Youngster über seine Unterschrift.

The future doesn't wait its turn. pic.twitter.com/Xw7XHp6Hze — Manchester City (@ManCity) August 26, 2026

Der marokkanische Nationalspieler ist der neue teuerste Auslandsverkauf in der Geschichte der Ligue 1 und löst damit Neymar (34) ab, der 2023 für 90 Millionen Euro von Paris St. Germain zu Al Hilal gewechselt war.

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Bouaddi stammt aus der Lille-Jugend und hat sich in kürzester Zeit im französischen Oberhaus einen Namen gemacht. Auch bei der WM konnte der Rechtsfuß mit seinen starken Leistungen auf sich aufmerksam machen.

Mit dieser Verpflichtung schraubt Manchester seine Gesamtausgaben im noch laufenden Transferfenster auf knapp 280 Millionen Euro hoch. Teuerster Neuzugang bleibt Elliot Anderson (23), den City für umgerechnet 135 Millionen Euro von Nottingham Forest loseiste.