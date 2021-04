Kocak verlässt Hannover zum Saisonende

Nach rund eineinhalb Jahren endet die Zeit von Kenan Kocak als Trainer von Hannover 96. Wie die Niedersachsen verkünden, hat man sich mit dem 40-Jährigen einvernehmlich darauf geeinigt, das Arbeitspapier zum Saisonende aufzulösen. Kocaks Vertrag beim Zweitliga-Klub war eigentlich bis 2023 datiert.

Mit der Entlassung reagiert die Klubführung der Hannoveraner um Geschäftsführer Martin Kind auf den enttäuschenden Saisonverlauf. Nach 30 Spieltagen stehen die 96er nur auf dem 13. Tabellenplatz. Als möglicher Cheftrainer für die kommende Saison gilt Steffen Baumgart, der den SC Paderborn verlassen wird. Entschieden ist aber noch nichts.

„Gemeinsame Lösung“

„In den Gesprächen in den vergangenen Tagen sind wir zum Ergebnis gekommen, dass eine Auflösung des Vertrags für beide Seiten die richtige Lösung ist. Wir haben nun frühzeitig Klarheit und werden in Ruhe einen neuen Trainer suchen, der eine schlagkräftige Mannschaft für die kommende Saison formt“, so Kind.

Kocak erklärt: „Ich habe vor einiger Zeit das Gespräch mit Herrn Kind gesucht, um eine gemeinsame Lösung zu finden. Das ist uns in guten und vertraulichen Gesprächen gelungen. Der volle Fokus gilt nun den letzten vier Spielen. Ich war und bin mit ganzem Herzen für Hannover 96 da und werde bis zuletzt alles geben. Ich möchte mich gut aus Hannover verabschieden.“