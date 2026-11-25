Causa Musiala: Bayern schaffen Klarheit
Der Wirbel um Jamal Musiala und seine neurologische Erkrankung nimmt kein Ende. Dabei gibt sich der Nationalspieler dem FC Bayern gegenüber wohl schon seit langem völlig transparent.
Gestern kam es an der Säbener Straße zum großen Gipfel zwischen den Bossen des FC Bayern und der Berater-Agentur von Jamal Musiala. In den Gesprächen ging es laut Sportvorstand Max Eberl darum, eine gemeinsame Linie in der Kommunikation zu finden und Musiala bestmöglich zu unterstützen. Eberl betonte auch, dass es auch in der Vergangenheit durchgehend einen Austausch mit Musialas Beratern gegeben hat.
Das bestätigt auch ein neuer Bericht der ‚Sport Bild‘. Dem Fachmagazin zufolge wurde die neurologische Erkrankung wenige Monate nach der Unterschrift unter Musialas XXL-Vertrag bekannt. Der Profi hat den Verein und seine Berater anschließend sofort informiert.
Offizielles Statement
In einem offiziellen Vereinsstatement bestätigt dies nun der Rekordmeister: „Jamal Musiala wurde erstmals wegen Absence-artiger Symptome am 22. April 2025 untersucht. Dies geschah in Absprache mit dem FC Bayern und seiner medizinischen Abteilung unmittelbar nach erstmaligem Auftreten der neurologischen Symptomatik.“ Zur Erinnerung: Der neue Vertrag wurde Mitte Februar unterschrieben.
Am gestrigen Dienstag fand zwischen dem FC Bayern München und dem Management von Jamal Musiala ein konstruktives Gespräch statt. Die Gesundheit des Spielers steht für beide Seiten über allem. Jamal Musiala erhält auf seinem Weg zurück die volle Unterstützung.
Weil es in den vergangenen Tagen viele Gerüchte gab, stellen der FC Bayern und die Jamal betreuende Agentur 11WINS klar: Jamal Musiala wurde erstmals wegen Absence-artiger Symptome am 22. April 2025 untersucht. Dies geschah in Absprache mit dem FC Bayern und seiner medizinischen Abteilung unmittelbar nach erstmaligem Auftreten der neurologischen Symptomatik.
Der FC Bayern und das Management von Jamal Musiala haben sich darauf verständigt, die Gespräche partnerschaftlich und vertraulich fortzusetzen.
Bayern haben Akteneinsicht
Obwohl die behandelnden Ärzte des 23-Jährigen gegenüber seinem Arbeitgeber der Schweigepflicht unterliegen, soll Musiala den Bayern aber „eine transparente Akten- und Dokumenteneinsicht gestattet haben“, so die ‚Sport Bild‘.
Das klingt etwas konträr zur Berichterstattung des ‚stern‘. Darin wurde angedeutet, dass die Münchner vermuten, Musiala hätte von der Erkrankung bereits vor der Vertragsverlängerung gewusst. Laut dem Klubstatement war dem aber nicht so.
Die Parteien wollen den Dialog künftig hinter verschlossenen Türen fortsetzen. Weitere Aussagen in den Medien sollen wohl vermieden werden: „Der FC Bayern und das Management von Jamal Musiala haben sich darauf verständigt, die Gespräche partnerschaftlich und vertraulich fortzusetzen.“
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