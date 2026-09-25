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Offiziell Super League

Basel findet Wagner-Alternative

von Daniel del Federico - Quelle: fcb.ch
1 min.
Slavisa Jokanovic im Porträt @Maxppp

Der FC Basel hat einen neuen Cheftrainer gefunden. Wie der Verein offiziell verkündet, wird Slavisa Jokanovic künftig die Geschicke bei den Schweizern leiten. Der 58-jährige Serbe unterschreibt einen Vertrag bis zum Saisonende.

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Lange wurde auch Sandro Wagner als potenzieller neuer Übungsleiter gehandelt, doch der 38-Jährige entschied sich letztlich für ein Engagement bei Hannover 96. Mit Jokanovic hat der Klub nun eine Lösung präsentiert, die unter anderem Erfahrung aus England, Russland und den Vereinigten Arabischen Emiraten vorzuweisen hat.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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