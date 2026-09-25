Basel findet Wagner-Alternative

Der FC Basel hat einen neuen Cheftrainer gefunden. Wie der Verein offiziell verkündet, wird Slavisa Jokanovic künftig die Geschicke bei den Schweizern leiten. Der 58-jährige Serbe unterschreibt einen Vertrag bis zum Saisonende.

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✍️ 𝗦𝗹𝗮𝘃𝗶𝘀𝗮 𝗝𝗼𝗸𝗮𝗻𝗼𝘃𝗶𝗰 𝘄𝗶𝗿𝗱 𝗻𝗲𝘂𝗲𝗿 𝗙𝗖𝗕-𝗖𝗵𝗲𝗳𝘁𝗿𝗮𝗶𝗻𝗲𝗿 🔴🔵



Der FC Basel 1893 verpflichtet Slavisa Jokanovic als neuen Cheftrainer bis zum Ende der Saison. Der 58-jährige serbisch-spanische Doppelbürger war zuletzt beim Al-Nasr SC aus den… pic.twitter.com/k779rIm7c3 — FC Basel 1893 (@FCBasel1893) September 25, 2026

Lange wurde auch Sandro Wagner als potenzieller neuer Übungsleiter gehandelt, doch der 38-Jährige entschied sich letztlich für ein Engagement bei Hannover 96. Mit Jokanovic hat der Klub nun eine Lösung präsentiert, die unter anderem Erfahrung aus England, Russland und den Vereinigten Arabischen Emiraten vorzuweisen hat.