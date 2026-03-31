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2. Bundesliga

Hannover: Konkurrenz im Mizuta-Poker

von Tom Kunze - Quelle: WAZ
1 min.
Kaito Mizuta beim Spiel gegen Waldhof Mannheim @Maxppp

Der VfL Bochum mischt im Werben um Rot-Weiss Essens Kaito Mizuta mit. Wie die ‚WAZ‘ berichtet, hat der Zweitligist bereits Kontakt zum 25-jährigen Japaner aufgenommen. Der VfL ist jedoch nicht der einzige Klub, der Interesse zeigt: Erst vor kurzem war durchgesickert, dass auch Ligarivale Hannover 96 die Fühler nach dem Drittliga-Juwel ausgestreckt hat.

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Mit 18 Torbeteiligungen in 28 Einsätzen gehört Mizuta zu den Topscorern der 3. Liga und soll RWE, derzeit Tabellenzweiter, in die 2. Bundesliga führen. Auch sein im Sommer auslaufender Vertrag macht ihn zu einer spannenden Personalie auf dem Transfermarkt. Der vielseitige Offensivakteur will in der kommenden Spielzeit in jedem Fall eine Liga höher spielen. Ob in Essen oder bei einem anderen Verein, wird sich zweigen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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