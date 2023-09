Neuer Newcastle-Vertrag: Alles klar bei Guimarães

Newcastle United steht unmittelbar vor der Verlängerung mit Bruno Guimarães. Wie Fabrizio Romano berichtet, haben sich die Magpies mit dem 25-jährigen Mittelfeldspieler auf eine Zusammenarbeit bis 2028 geeinigt. Zudem soll eine Ausstiegsklausel von 115 Millionen Euro in das neue Arbeitspapier integriert werden.

Der Brasilianer spielt seit Januar 2022 in England und kam von Olympique Lyon. Bei Newcastle gehört er zum gesetzten Stammpersonal und absolvierte in der vergangenen Saison 40 Spiele, in denen er zehn Torbeteiligungen besteuerte.