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Bundesliga

FC Bayern: Kehrtwende um Asp Jensen

von Julian Jasch - Quelle: Bild
Asp Jensen im FCB-Einsatz @Maxppp

Lazio Rom droht im Werben um Jonathan Asp Jensen (20) leer auszugehen. Gute Karten auf den Zuschlag hat mittlerweile der spanische Erstligist Deportivo La Coruña, berichtet die ‚Bild‘. Die Spanier sollen das Bayern-Juwel mit regelmäßigen Spielanteilen locken.

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Arp Jensen ist sich eigentlich schon mit Lazio einig, in den Verhandlungen mit den Münchnern gab es aber noch keinen Durchbruch – vier Millionen Euro Ablöse sollen die Italiener für den dänischen Spielmacher in Aussicht stellen. Abzuwarten bleibt, ob der La Liga-Vertreter mit dem FCB auf einen Nenner kommt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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