Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

VfB vermeldet Stiller-Diagnose

von Julian Jasch
Angelo Stiller im VfB-Trikot @Maxppp

Angelo Stiller (25) hat es nicht so schlimm erwischt. Angaben des VfB Stuttgart zufolge zog sich der Mittelfeldregisseur beim 1:2 gegen die TSG Hoffenheim eine Knieprellung zu. Womöglich könnte der Linksfuß schon am Wochenende gegen Borussia Dortmund wieder eine Option sein.

Unter der Anzeige geht's weiter

Am Samstag war Stiller mit TSG-Profi Ozan Kabak (26) zusammengerasselt. Wenig später folgte die Auswechslung des deutschen Nationalspielers (neun Länderspiele).

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Stuttgart
Angelo Stiller

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Stuttgart Logo VfB Stuttgart
Angelo Stiller Angelo Stiller
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert