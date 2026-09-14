VfB vermeldet Stiller-Diagnose

Angelo Stiller (25) hat es nicht so schlimm erwischt. Angaben des VfB Stuttgart zufolge zog sich der Mittelfeldregisseur beim 1:2 gegen die TSG Hoffenheim eine Knieprellung zu. Womöglich könnte der Linksfuß schon am Wochenende gegen Borussia Dortmund wieder eine Option sein.

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Am Samstag war Stiller mit TSG-Profi Ozan Kabak (26) zusammengerasselt. Wenig später folgte die Auswechslung des deutschen Nationalspielers (neun Länderspiele).