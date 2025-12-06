Bayer-Boss: „Will die Nummer eins der Welt sein“

Mit Bayer Leverkusen hat der Vorsitzende der Geschäftsführung, Fernando Carro, noch viel vor. Im Podcast ‚The Human Side of Leadership‘ gibt der Spanier Einblicke in seine Ambitionen, schätzt die Situation der Werkself aber auch realistisch ein. „Was mich ärgert, ist dieser Ehrgeiz. Eigentlich will ich die Nummer 1 der Welt sein. Ich weiß ja, dass unsere Ressourcen nicht vergleichbar sind mit denen von Paris, Bayern oder Manchester City. Aber das akzeptiert der Mensch Carro nicht. Wir wollen in den Top 16 in Europa und in den Top 4 in Deutschland sein. Der Mensch Carro will immer die Nummer 1 sein – in Deutschland und in Europa.“

Der 61-Jährige ist seit 2018 in Leverkusen tätig und feierte 2024 gemeinsam mit Xabi Alonso & Co. die erste deutsche Meisterschaft für Bayer. „Als ich angefangen hatte, habe ich zu Werner Wenning, dem Vorsitzenden unseres Gesellschafterausschusses, gesagt:, Ich will Deutscher Meister werden!‘ Er hat dann geantwortet:, Gerne, aber das Budget dafür kriegen Sie nicht.‘ Wir haben das dann mit einem anderen Budget geschafft“, so Carro.