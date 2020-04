Karius über ein Bundesliga-Comeback

Loris Karius kann sich eine Rückkehr in die Bundesliga durchaus vorstellen. Auf die entsprechende Frage der ‚Sport Bild‘ antwortet der Torhüter: „Ich hatte in der Bundesliga tolle Erfolge, habe es immer genossen. Auch sportlich steht sie super da, hat international bis jetzt sehr gut abgeschnitten. Es muss aber auch Sinn machen. Das Wichtigste ist für mich, dass mich der Verein unbedingt will, eine klare Vision hat und dass beide Seiten den absoluten Willen haben, etwas zu erreichen. Vor allem muss ich bei den Verantwortlichen ein gutes Gefühl haben.“

Karius kehrt im Sommer formal von seiner Leihe bei Besiktas zum FC Liverpool zurück. Zuletzt war er mit Hertha BSC in Verbindung gebracht worden. „An Spekulationen beteilige ich mich nicht. Fakt ist, dass ich bis 2022 einen Vertrag in Liverpool habe. Und zurzeit konzentriere ich mich nur auf die Saison bei Besiktas. Es ist viel zu früh, etwas über den Sommer zu sagen. Gerade jetzt, wo wegen Corona keiner weiß, wie es genau weitergeht“, so Karius, der in der Bundesliga zwischen 2012 und 2016 96 Mal für Mainz 05 auflief.