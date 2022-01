Sikan leihweise nach Rostock

Hansa Rostock hat sich die Dienste von Danylo Sikan gesichert. Der 20-Jährige wechselt auf Leihbasis bis zum Saisonende von Shakhtar Donetsk an die Ostsee. „Hansa ist ein Top-Klub mit super Fans, einer guten Mannschaft und wie ich erfahren habe mit großer Tradition. Für mich heißt es jetzt, schnell alle Abläufe und die Mannschaft kennenzulernen, damit ich dabei helfen kann, dass wir gemeinsam gute Ergebnisse erzielen und eine erfolgreiche restliche Saison spielen,“ erklärt der Mittelstürmer.

Für Donetsk kam Sikan in der laufenden Spielzeit elfmal zum Einsatz und feierte dabei zwei Torerfolge. Auch für die ukrainische Nationalmannschaft stand der Angreifer inzwischen in vier Partien auf dem Platz. „Seine große Spielfreude, seine enorme Lust am Fußball und keinerlei Berührungsängste werden ihm sicherlich helfen, sich schnell bei uns zurechtzufinden“, so Sportvorstand Martin Pieckenhagen.