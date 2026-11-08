Raum-Ansage an Klopp

David Raum (28) hat auf seine Nichtberücksichtigung für die deutsche Nationalmannschaft in der kommenden Länderspielpause im Telefonat mit Jürgen Klopp mit einer klaren Ansage reagiert. Das erklärte der Kapitän von RB Leipzig nach dem deutlichen 5:2-Erfolg gegen den FC Augsburg am gestrigen Samstag gegenüber ‚Sky‘: „Ich respektiere sehr, dass er mir die Entscheidung auch begründet hat. Ich habe ihm aber auch ganz ehrlich gesagt, dass ich mit Leistung antworten werde, damit er beim nächsten Mal nicht um mich herumkommt. Da habe ich heute den ersten Schritt gemacht.“

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Der 40-fache Nationalspieler legte gegen die Fuggerstädter einen starken Auftritt hin und erzielte mit einem direkt verwandelten Freistoß aus knapp 18 Metern in der Nachspielzeit der ersten Hälfte das zwischenzeitliche 3:1. Für die abschließenden Nations-League-Spiele gegen Serbien (13. November) und die Niederlande (16. November) wurden für die linke Schiene Maximilian Mittelstädt (29/VfB Stuttgart) und Nathaniel Brown (23/FC Bayern München) nominiert. „Natürlich ist es eine Enttäuschung. Ich würde lügen, wenn es nicht so wäre“, so Raum.