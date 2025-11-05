Osula-Deal: Bundesliga-Konkurrenz für Frankfurt

Bereits im Sommer wäre William Osula beinahe bei Eintracht Frankfurt gelandet. Die Hessen waren sich mit dem Angreifer einig, boten Newcastle United fünf Millionen Euro Leihgebühr und eine anschließende Kaufoption von 20 Millionen. Die Engländer ließen den Deal aber auf den letzten Metern platzen. Die SGE will den Transfer nun mit Verspätung eintüten, muss sich dabei aber wohl mit Konkurrenz aus der Bundesliga auseinandersetzen.

Nach Informationen der ‚Sport Bild‘ bekundet auch der VfB Stuttgart konkretes Interesse an Osula. Der dänische U21-Nationalspieler sei bei den Schwaben ein Wunschkandidat auf die Nachfolge von Nick Woltemade (23), den es im Sommer zu Osulas Klub Newcastle gezogen hatte. Allerdings: Dem Bericht zufolge rechnet sich der VfB „kaum Chancen“ auf eine Verpflichtung aus. Die Eintracht bleibt also weiter in der Pole Position.

Eine schnelle Einigung ist aber wohl auch mit den Adlern nicht zu erwarten. Denn obwohl Osula in der laufenden Saison nur sporadisch zum Einsatz kommt, will Newcastle den Rechtsfuß im Winter laut der ‚Sport Bild‘ nicht abgeben. Gut denkbar, dass die Magpies den Offensivmann jedoch teurer als zu den im Sommer ausgehandelten Konditionen verkaufen würden.

Osula könnte in Frankfurt den Platz von Elye Wahi (22) einnehmen, der erst im vergangenen Winter für 26 Millionen Euro von Olympique Marseille gekommen war, bislang aber überhaupt nicht überzeugen kann und schon wieder gehen darf.