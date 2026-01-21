29 Millionen: Tottenham plant Überraschungstransfer

Tottenham Hotspur arbeitet an einem Überraschungstransfer. Wie die ‚Daily Mail‘ berichtet, bereiten die Spurs ein Angebot von umgerechnet rund 29 Millionen Euro für Crysencio Summerville (24) vor. Der schnelle Linksaußen steht noch bis 2029 bei West Ham United unter Vertrag.

Da Tottenham derzeit 13 Spieler verletzungsbedingt nicht zur Verfügung stehen, soll noch im Winter Verstärkung her. Summerville, der noch am vergangenen Samstag im direkten Duell traf, wäre eine solche. Angesichts des Kaufpreises von knapp 29 Millionen Euro ist jedoch fraglich, ob sich die Hammers mit der Spurs-Offerte zufriedengeben würden.