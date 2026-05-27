DFB-Sorgen um Wirtz & Musiala

In Bestform

Aleksandar Pavlovic: Der Sechser des FC Bayern spielte eine sagenhaft konstante Saison und ist aktuell die beste Version von Pavlovic, die es bislang zu sehen gab.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nadiem Amiri: In den letzten fünf Bundesligaspielen sammelte der Mainzer nochmal vier Scorerpunkte und krönte mit dem WM-Ticket seine bärenstarke Saison.

Gut drauf

Pascal Groß: Die Rückkehr zu Brighton & Hove Albion im Winter tat ihm gut. Groß übernahm gleich wieder das Zepter im Mittelfeld und führte sein Team – teils sogar als Kapitän – nach Europa.

Unter der Anzeige geht's weiter

Leon Goretzka: In den wichtigen Spielen nur Ersatz erhielt der Münchner in der Liga viel Spielzeit und zeigte sich in beeindruckender Verfassung: Neun Torbeteiligungen seit März sind ein bärenstarker Wert für einen Mittelfeldmann.

Zweifel bestehen

Felix Nmecha: Der Bundestrainer sieht im Dortmunder einen „Weltklassespieler“. Problem: Verletzungsbedingt konnte Nmecha seine Form wochenlang nicht nachweisen. Immerhin spielte er im letzten Bundesligaspiel über 90 Minuten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Angelo Stiller: Auf Topleistungen ließ der VfB-Spielmacher zuletzt gerne mal Magerkost folgen. Ihm fehlt jene Konstanz, die Positionskonkurrent Pavlovic auszeichnet.

Formschwach

Jamal Musiala: Nach einem Zwischenhoch lief es beim Superdribbler zuletzt wieder schleppender. Nachsicht ist aufgrund der schweren Beinverletzung geboten, dennoch ist Musiala weit entfernt von seiner Bestform. Das zeigten auch die farblosen Auftritte im Champions League-Halbfinale sowie im DFB-Pokalfinale mit den Bayern.

Unter der Anzeige geht's weiter

Florian Wirtz: Nach einer insgesamt überaus mäßigen Premierensaison in Liverpool soll Wirtz das DFB-Team tragen wie bei den Länderspielen im März. Doch seither verlor der Spielmacher einmal mehr Form und Rhythmus. Sein letzter Einsatz über 90 Minuten ist schon dreieinhalb Wochen her, seine letzte Torbeteiligung gelang ihm am 25. April.