Menü Suche
Kommentar 1
La Liga

Vor Clásico: Flick adelt Mourinho

von Martin Schmitz
1 min.
Hansi Flick macht eine klare Ansage @Maxppp

Hansi Flick hält große Stücke auf José Mourinho. Das bekräftigte der Coach des FC Barcelona über sein Gegenüber auf der Bank von Real Madrid im Vorfeld des Clásico am heutigen Sonntagabend (21 Uhr): „Mein Respekt für Mourinho ist enorm. Mourinho hat bei jedem Verein, den er trainiert hat, sein Können unter Beweis gestellt. Er ist ein Kollege, der enorme Erfolge erzielt hat, und ein großartiger Trainer, den ich enorm respektiere.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Besonders eine Begegnung aus seiner Zeit beim DFB habe Eindruck hinterlassen: „Ich erinnere mich, dass ich ihn einmal in Madrid getroffen habe, als ich noch Assistent von Joachim Löw bei der deutschen Nationalmannschaft war. Wir haben ihn besucht, weil einige unserer Spieler dort waren. Ich kann sagen, dass alle Spieler, die unter ihm gearbeitet hatten, mit großem Respekt von ihm sprachen.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

La Liga
Barcelona
Real Madrid
Hansi Flick
José Mourinho

Weitere Infos

La Liga La Liga
Barcelona Logo FC Barcelona
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Hansi Flick Hansi Flick
José Mourinho José Mourinho
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert