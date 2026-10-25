Vor Clásico: Flick adelt Mourinho

Hansi Flick hält große Stücke auf José Mourinho. Das bekräftigte der Coach des FC Barcelona über sein Gegenüber auf der Bank von Real Madrid im Vorfeld des Clásico am heutigen Sonntagabend (21 Uhr): „Mein Respekt für Mourinho ist enorm. Mourinho hat bei jedem Verein, den er trainiert hat, sein Können unter Beweis gestellt. Er ist ein Kollege, der enorme Erfolge erzielt hat, und ein großartiger Trainer, den ich enorm respektiere.“

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Besonders eine Begegnung aus seiner Zeit beim DFB habe Eindruck hinterlassen: „Ich erinnere mich, dass ich ihn einmal in Madrid getroffen habe, als ich noch Assistent von Joachim Löw bei der deutschen Nationalmannschaft war. Wir haben ihn besucht, weil einige unserer Spieler dort waren. Ich kann sagen, dass alle Spieler, die unter ihm gearbeitet hatten, mit großem Respekt von ihm sprachen.“