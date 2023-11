Neuer BVB-Ärger: Füllkrug deutet Kritik an Terzic an – Trainer reagiert

FT-Meinung

Auch wenn festgehalten werden muss, dass derartige Meinungsverschiedenheiten zum Fußball dazugehören, werfen sie kein gutes Licht auf die Schwarz-Gelben. Sowohl Füllkrug als auch Terzic machen öffentlich keine gute Figur und wären gut beraten, ihre Unstimmigkeiten intern aufzuarbeiten.

Grundsätzlich ist Terzic‘ Kritik an Füllkrug zwar nicht aus der Luft gegriffen, lässt aber außer Acht, dass der DFB-Stürmer in 13 Pflichtspielen für seinen neuen Klub an sechs Treffern direkt beteiligt (vier Tore, zwei Vorlagen) war. Zudem wird Lücke von seinen Mitspielern zuweilen noch zu wenig ins Spiel eingebunden, was letztlich auch an der taktischen Ausrichtung des Klubs liegt.