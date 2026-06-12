BVB: Der Favorit auf die Adeyemi-Nachfolge

Ob und wie es mit Karim Adeyemi (24) bei Borussia Dortmund weitergeht, ist aktuell völlig offen. Anfang der Woche hatte ‚Sky‘ berichtet, dass die Tendenz im Moment in Richtung Trennung geht. Deshalb schaut sich der BVB bereits nach Ersatz um.

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Der Bezahlsender brachte bereits Anis Hadj Moussa (24) von Feyenoord Rotterdam ins Spiel. Laut ‚Bild‘ wird die Spur zum Rechtsaußen jetzt heiß. Er sei die Nummer eins auf der Liste, sollte Adeyemi den Abflug machen.

Moreira als Alternative

Günstig dürfte der Algerier dabei nicht werden, immerhin steht er in Rotterdam noch bis 2030 unter Vertrag. Bei der WM kann sich der Linksfuß ins Schaufenster stellen. Laut der Boulevardzeitung müsste Dortmund aber schon jetzt „weit über 30 Millionen Euro“ hinblättern.

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Ähnlich teuer wäre Alternative Diego Moreira von Racing Straßburg. Bis zu 43 Millionen verlangt Straßburg für den 21-jährigen Belgier. Für den BVB wäre das ein neuer Rekordeinkauf.