Einigung um Leipzig-Flirt Fernandez-Pardo naht

Bei Matias Fernandez-Pardo bahnt sich ein Transfer nach England an. Newcastle United und der OSC Lille stehen nach FT-Informationen unmittelbar vor einer Einigung in den Verhandlungen über einen Wechsel des 21-jährigen Belgiers.

Unter der Anzeige geht's weiter

In den vergangenen Stunden haben die Magpies nochmal aufs Gaspedal gedrückt und sind den Forderungen des französischen Erstligisten extrem entgegengekommen. RB Leipzig zeigte zuletzt auch starkes Interesse am Nationalspieler und ist sich auf persönlicher Ebene bereits mit dem Profi einig geworden, scheint jetzt aber leer auszugehen.