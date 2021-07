Isak verlängert bei Real Sociedad

Real Sociedad kann einen großen personellen Erfolg verkünden. Wie der La Liga-Klub offiziell bekanntgibt, verlängert der schwedische Topstürmer Alexander Isak seinen Vertrag bis 2026. Zur in Spanien obligatorischen, vertraglich fixierten Ablösesumme macht der Verein keine Angaben.

Vor zwei Jahren war der heute 21-Jährige von Borussia Dortmund ins Baskenland gewechselt. Während ihm beim BVB nie der Durchbruch gelungen war, entwickelte sich Isak in San Sebastián prächtig und steuerte bis dato 33 Tore in 89 Pflichtspielen bei. Seine starken Leistungen rückten den schwedischen EM-Teilnehmer in den Fokus europäischer Topklubs, etwa in dem des FC Barcelona.

Bis vor Kurzem besaß Dortmund noch eine Rückkaufoption bei Isak, die kauften die Basken dem BVB allerdings für eine dem Vernehmen nach hohe einstellige Millionensumme ab. Eine Rückkehr ins Revier stand somit schon vor der Verlängerung nicht mehr zur Debatte.