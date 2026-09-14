Vor kurzem löste Karim Benzema (38) seinen Vertrag bei Al Hilal vorzeitig auf. Ganz so einfach kann der Mittelstürmer aber nicht andernorts unterschrieben, schließlich ist er noch bis 2030 an die Saudi Pro League gebunden. Findet sich trotzdem eine Möglichkeit, dass der 97-fache französische Nationalspieler nach Europa zurückkehrt?

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‚DZfoot‘-Journalist Ilyes Kaddouri berichtet zumindest von einem direkten Kontakt zwischen Bayer Leverkusen und Benzema. Der Superstar habe sich sogar bei seinen Ex-Kollegen Lucas Vázquez (35) und Moussa Diaby (27) nach dem Werksklub erkundigt und soll sich nun begeistert von dem Projekt zeigen.

Dazu passt: Benzema folgt auf Instagram ausschließlich seinen ehemaligen Vereinen Olympique Lyon, Real Madrid sowie Al Hilal. Und seit kurzem auch Bayer Leverkusen.

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FT ordnet ein

Natürlich heißt das nicht zwangsläufig, dass eine Zusammenarbeit kurz bevorsteht. Zumal der Bundesligist einerseits mit Patrik Schick (30) und Christian Kofane (20) im Sturmzentrum sehr gut aufgestellt ist, und andererseits weiterhin die Problematik um Benzemas Botschafter-Vertrag besteht – ganz zu schweigen von der finanziellen Umsetzbarkeit.

Laut Kaddouri arbeiten die Berater des Angreifers an einer Lösung. Für den Moment darf jedoch bezweifelt werden, dass Benzema zeitnah in Deutschland aufschlägt.