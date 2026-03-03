Mastantuono kommt auf den Markt

Franco Mastantuono könnte Real Madrid im kommenden Sommer schon wieder verlassen. Der Journalist Jorge Picón enthüllt in einem Interview mit ‚El Desmarque‘, dass die Königlichen eine Leihe des 18-Jährigen in Erwägung ziehen. Der Argentinier kommt unter Álvaro Arbeloa deutlich seltener zum Zug als noch unter dessen Vorgänger Xabi Alonso.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mastantuono war im vergangenen Sommer für 45 Millionen Euro von River Plate in die spanische Hauptstadt gewechselt. Nachdem er zu Beginn der Saison noch regelmäßig in der Startelf gestanden hatte, fand er sich zuletzt immer häufiger auf der Ersatzbank wieder. In der laufenden Spielzeit steuerte er in bislang 26 Pflichtspielen drei Treffer bei. Eine Vorlage konnte der Offensivakteur hingegen noch nicht verzeichnen.

Für zusätzliche Schlagzeilen sorgte der Linksfuß in der gestrigen Partie gegen den FC Getafe (0:1), als er in der Nachspielzeit die Rote Karte sah. Laut der ‚as‘ soll der dreifache argentinische Nationalspieler dabei mehrfach in Richtung des Schiedsrichters gerufen haben: „Was für eine Schande, was für eine verdammte Schande.“