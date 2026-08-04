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Eredivisie

Neuer Klub für Kostic

von Dominik Sandler - Quelle: Eindhovens Dagblad
Filip Kostic im Trikot der serbischen Nationalmannschaft @Maxppp

Neben Kodai Sano (22) schließt sich auch Filip Kostic der PSV Eindhoven an. Das berichtet ‚Eindhovens Dagblad‘. Der Flügelspieler wird am morgigen Mittwoch den Medizincheck absolvieren.

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Der Vertrag des 33-Jährigen bei Juventus Turin war am 30. Juni ausgelaufen, folglich kommt der Serbe ablösefrei zurück in die Eredivisie. Vom FC Groningen war er 2014 zum VfB Stuttgart gewechselt und spielte in der Bundesliga auch für den Hamburger SV und Eintracht Frankfurt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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