Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Vier Neuzugänge für den VfB?

von David Hamza - Quelle: Sport Bild
Fabian Wohlgemuth gefällt, was er sieht @Maxppp

Der VfB Stuttgart hält nach aktuellem Stand vor allem auf vier Positionen Ausschau nach Verstärkungen. Die ‚Sport Bild‘ berichtet, dass im zentralen Mittelfeld und auf der offensiven Außenbahn nachgelegt werden könnte, sollten die begehrten Angelo Stiller (25) und Jamie Leweling (25) den Verein verlassen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Jeweils 50 Millionen Euro ruft der VfB als Ablöse auf. Stillers aktuelle Ausstiegsklausel in Höhe von 36,5 Millionen können die Schwaben ihm für zwei Millionen abkaufen. Derweil sucht Stuttgart noch nach einem „flexibel einsetzbaren und schnellen Spieler“ für die Offensive sowie einem Backup für Linksverteidiger Maximilian Mittelstädt (29).

veröffentlicht am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Stuttgart
Angelo Stiller
Jamie Leweling

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Stuttgart Logo VfB Stuttgart
Angelo Stiller Angelo Stiller
Jamie Leweling Jamie Leweling
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert