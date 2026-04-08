Vier Neuzugänge für den VfB?

Der VfB Stuttgart hält nach aktuellem Stand vor allem auf vier Positionen Ausschau nach Verstärkungen. Die ‚Sport Bild‘ berichtet, dass im zentralen Mittelfeld und auf der offensiven Außenbahn nachgelegt werden könnte, sollten die begehrten Angelo Stiller (25) und Jamie Leweling (25) den Verein verlassen.

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Jeweils 50 Millionen Euro ruft der VfB als Ablöse auf. Stillers aktuelle Ausstiegsklausel in Höhe von 36,5 Millionen können die Schwaben ihm für zwei Millionen abkaufen. Derweil sucht Stuttgart noch nach einem „flexibel einsetzbaren und schnellen Spieler“ für die Offensive sowie einem Backup für Linksverteidiger Maximilian Mittelstädt (29).