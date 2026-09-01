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Offiziell Superliga

Nächster Klub für Moukoko

von Martin Schmitz - Quelle: corumbelediyespor.org
1 min.
Youssoufa Moukoko führt den Ball @Maxppp

Youssoufa Moukoko (21) setzt seine Karriere in der Süper Lig fort. Wie Corum FK vermeldet, wechselt der Angreifer vom FC Kopenhagen zunächst leihweise für eine Saison zum türkischen Aufsteiger. Zudem sichert man sich eine Kaufoption in unbekannter Höhe.

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Das einstige BVB-Wunderkind wechselt nach nur einer Saison in Dänemark nun also erneut den Verein. Zwar erzielte Moukoko 18 Treffer in 46 Pflichtspielen für Kopenhagen, nachhaltig durchsetzen konnte sich der Mittelstürmer jedoch nicht. Daher einigten sich die Dänen mit Moukoko auf eine Trennung.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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