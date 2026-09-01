Youssoufa Moukoko (21) setzt seine Karriere in der Süper Lig fort. Wie Corum FK vermeldet, wechselt der Angreifer vom FC Kopenhagen zunächst leihweise für eine Saison zum türkischen Aufsteiger. Zudem sichert man sich eine Kaufoption in unbekannter Höhe.

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🔴⚫ YOUSSOUFA MOUKOKO ARCA ÇORUM FK’DA!



Kulübümüz, FC Copenhagen forması giyen 2004 doğumlu Alman millî santrfor Youssoufa Moukoko’nun satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına geçici transferi konusunda anlaşma sağlamıştır.



Genç futbolcumuz, 2026–2027 sezonu sonuna kadar… pic.twitter.com/tZLrA5pfS0 — Arca Çorum FK (@corumfk) September 1, 2026

Das einstige BVB-Wunderkind wechselt nach nur einer Saison in Dänemark nun also erneut den Verein. Zwar erzielte Moukoko 18 Treffer in 46 Pflichtspielen für Kopenhagen, nachhaltig durchsetzen konnte sich der Mittelstürmer jedoch nicht. Daher einigten sich die Dänen mit Moukoko auf eine Trennung.