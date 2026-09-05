Frische Transfer-Fährte bei Guerreiro

Wo es für Raphaël Guerreiro weitergeht, ist nach wie vor noch nicht entschieden. Nach Vertragsablauf beim FC Bayern ist der 32-jährige seit mehr als zwei Monaten vereinslos. Zuletzt war es still um den Linksfuß, nun führt jedoch eine neue Fährte nach Italien.

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Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, erwägt die AS Rom einen Vorstoß bei Guerreiro. Die Giallorossi verfügen mit Anass Salah-Eddine (24) nur über einen gelernten Linksverteidiger im Kader. Guerreiro könnte die Möglichkeiten von Trainer Gian Piero Gasperini erweitern.

Da der 65-fache portugiesische Nationalspieler ohne Anstellung ist, ist er ablösefrei zu haben. Im Frühsommer wurde Guerreiro mit dem AC Mailand und Bayer Leverkusen in Verbindung gebracht, es konkretisierte sich aber keine dieser Spuren. Läuft es nun auf einen Wechsel in die Ewige Stadt hinaus?