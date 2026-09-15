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Offiziell Primera A

James macht Schluss

von Remo Schatz
1 min.
James Rodríguez im WM-Einsatz für Kolumbien @Maxppp

James Rodríguez wird nicht mehr für die kolumbianische Nationalmannschaft auflaufen. „Der Moment ist gekommen. Danke für jedes Spiel, jede Freude, jede Träne und jeden geteilten Traum. Die Farben der kolumbianischen Nationalmannschaft zu verteidigen, war eine der größten Ehren meines Lebens. Danke, Kolumbien. Für immer“, so das emotionale Statement bei X.

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Auf Vereinsebene hat der Spielmacher, der bei der WM ein letztes Mal seine Landesfarben vertrat, noch nicht genug. Am vergangenen Freitag heuert James in Medellín bei Atlético Nacional an. Für den früheren Profi des FC Bayern ist es die erste Anstellung in Kolumbien seit 2008.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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