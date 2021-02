Piqué: „Bei Barça in Rente"

Gerard Piqué kann sich ein Karriereende nur beim FC Barcelona vorstellen. Bei einem Interview in der YouTube-Show ‚Post United‘ gewährte der Innenverteidiger Einblicke in seine Zukunftsvorstellungen. „Ich werde bei Barça in Rente gehen. In einem anderen Klub sehe ich mich nicht. Um ein anderes Team zu repräsentieren, fehlt mir die Motivation“, erklärte der ehemalige spanische Nationalspieler seinen Entschluss.

Piqué sagte zudem, er denke nur „von Saison zu Saison“ und habe noch keinen Zeitpunkt definiert, an dem er aufhören will. Ein Verbleib in Barcelona ist auch nach seiner aktiven Zeit in anderer Position denkbar. Zum Beispiel sei eine Kandidatur für den Posten des Präsidenten vorstellbar. Dazu schaue er sich die guten und schlechten Dinge der Barça-Präsidenten ab, werfe aber auch einen Blick auf die Vorsitzenden anderer Klubs. So lobt Piqué sogar Real Madrids Florentino Pérez für dessen Management.