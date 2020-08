Auch Bayer wollte Kruse – Verwunderung in Bremen

Max Kruse hätte bei Bayer Leverkusen offenbar der Nachfolger von Kai Havertz werden können. Der ‚Sport Bild‘ zufolge wollte die Werkself den 32-Jährigen allerdings noch eine Weile hinhalten, weil die Situation des beim FC Chelsea gehandelten Youngsters noch ungeklärt ist. So erhielt stattdessen Union Berlin Kruses Zusage.

Auch mit Ex-Klub Werder Bremen hatte sich der elfmalige Nationalspieler bereits ausgetauscht. „Alle entscheidenden Punkte waren ausgehandelt“, so die ‚Sport Bild‘. Dann folgte allerdings zur Verwunderung der Grün-Weißen die Absage. Kruse hätte in Bremen wie schon in der Vergangenheit Privilegien und Verständnis für sein Privatleben genossen – das war aber offenbar nicht ausschlaggebend.