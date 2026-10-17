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Bundesliga

Hiobsbotschaft für Bayer 04

von Fabian Ley - Quelle: bayer04.de
Martin Terrier beim Aufwärmen @Maxppp

Martin Terrier fällt erneut wochenlang aus. Bayer Leverkusen teilt mit, dass sich der Offensivspieler eine muskuläre Verletzung im linken hinteren Oberschenkel zugezogen hat. Der 29-Jährige werde der Werkself „bis in den Dezember hinein nicht zur Verfügung stehen“.

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Am Donnerstag während der Europa League-Partie beim polnischen Meister Lech Posen (4:0) erlitt Terrier die Blessur, die für ihn nun die nächste Zwangspause bedeutet. Seit seinem Wechsel von Stade Rennes nach Leverkusen im Sommer 2024 wird der Franzose immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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