Die Karriere von Wiktor Nowak (22) nimmt seit dem Sommer ordentlich Fahrt auf. Wechsel von Górnik Zabrze zu Slavia Prag, Debüt für die polnische A-Nationalmannschaft, Champions League-Tor gegen den FC Arsenal – nächster Transfer schon im Januar?

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Das zumindest hält das tschechische Onlineportal ‚iSport‘ nicht für ausgeschlossen. So sollen Nowaks Entwicklung mehrere namhafte Vereine beobachten, darunter Borussia Dortmund, Fenerbahce, der FC Brentford und weitere Klubs aus England.

Nowak, vertraglich bis 2030 an Prag gebunden, agiert meist als Box-to-Box-Spieler im zentralen Mittelfeld, lässt dabei immer wieder seine Torgefahr aufblitzen (20 Saisonspiele, sieben Tore). Gesetzt ist der 1,87 Meter große Rechtsfuß inzwischen auch in der Nationalelf, bei allen fünf Partien nach seinem Debüt stand er in der Startelf.