Ein potenzieller Abgang von Justin Njinmah (25) steht bei Werder Bremen weiterhin im Raum und die Interessenten werden immer zahlreicher. Wie die ‚Bild‘ berichtet, ist neben den beiden England-Klubs Hull City und FC Southampton auch Olympique Marseille an dem Angreifer dran. Laut der Boulevardzeitung beschäftigt sich der französische Spitzenklub intensiv mit dem Flügelspieler, unklar sei jedoch, ob OM einen Wechsel forcieren möchte.

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Werder fordert dem Vernehmen nach weiterhin eine Ablöse im hohen einstelligen Millionenbereich. Marseille „lotet aktuell aus, ob der Bremer dem Klub so viel wert ist“. Zudem hat laut der ‚Bild‘ auch der AC Florenz ein Auge auf Njinmah geworfen.