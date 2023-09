Konkurrenz zu groß: Arsenals Holding zum Stadtrivalen

Rob Holding spielt künftig auf der anderen Seite von London. Crystal Palace verkündet die Verpflichtung des Innenverteidigers vom FC Arsenal. Bei den Eagles unterschreibt Holding nach offiziellen Angaben einen Dreijahresvertrag. Für den Rechtsfuß werden dem Vernehmen nach umgerechnet 4,6 Millionen Euro Ablöse fällig.

Bei Arsenal war Holding in dieser Saison noch ohne Einsatz. Ohnehin hatte es der 27-Jährige erst einmal in den Spieltagskader von Trainer Mikel Arteta geschafft. Insgesamt 162 Einsätze hat Holding in sieben Jahren für die Gunners gesammelt.