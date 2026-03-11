Menü Suche
Angebote in Arbeit: Goretzka & Brandt bald Teamkollegen?

Zusammen kommen Leon Goretzka und Julian Brandt auf stolze 115 Länderspieleinsätze für Deutschland. Bald könnten sie auch im Verein dasselbe Trikot tragen.

von Lukas Hörster - Quelle: Teamtalk
Sowohl bei Leon Goretzka (31) als auch bei Julian Brandt (29) ist klar: Sie sind im Sommer mit Vertragsablauf ablösefrei zu haben. Ihre Klubs Bayern München respektive Borussia Dortmund verzichteten auf neue Vertragsangebote für die Großverdiener. Andernorts sind sie aber offenbar durchaus gefragt.

Beide wurden in den vergangenen Tagen bereits beim FC Arsenal gehandelt. Ein Bericht von ‚Teamtalk‘ lässt das Gerücht nun noch heißer werden: Demnach bereitet der Spitzenreiter der Premier League sogar schon Offerten für das Duo vor.

Goretzka kündigte jüngst an, er wolle „noch einmal richtig kompetitiven Fußball im Ausland spielen“. Unter anderem sind die großen italienischen Klubs am zentralen Mittelfeldspieler dran. Die heißeste Spur, so berichtete es zuletzt ‚Bild‘-Reporter Christian Falk, führt allerdings zu Arsenal.

Der noch etwas offensiver orientierte Brandt wurde in den vergangenen Wochen bei Aston Villa, Atlético Madrid und dem FC Barcelona gehandelt. Wechsel innerhalb der Bundesliga scheinen derweil bei beiden ausgeschlossen.

