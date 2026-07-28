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200-Millionen-Angebot für Lewandowski

von Lukas Weinstock - Quelle: WP SportoweFakty
1 min.
Robert Lewandowski mit einem breiten Grinsen @Maxppp

Ein Klub aus Saudi-Arabien wollte Robert Lewandowski Anfang des Jahres mit dem großen Geld locken. Das bestätigt Pini Zahavi, der Berater des Stürmers, im Interview mit ‚WP SportoweFakty‘: „Im Januar 2026 lag Robert ein Zweijahresangebot mit einem Wert von 100 Millionen Euro pro Saison vor.“ Der Pole habe das Angebot abgelehnt, „weil er für den FC Barcelona spielen wollte“, so Zahavi.

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Die Katalanen hat Lewandowski inzwischen jedoch in Richtung Chicago Fire verlassen. „Der Sportdirektor und der Trainer – Deco und Hansi Flick – entscheiden über den Kader. Und sie konnten Robert keinen Stammplatz garantieren, was ihm wichtiger war als Geld. Du kennst ihn ja, er will immer spielen, eine wichtige Rolle im Team spielen. Deco und Hansi hatten jedoch unterschiedliche Vorstellungen von Roberts Zukunft beim FC Barcelona“, begründet Zahavi den Abschied.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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