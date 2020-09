Wilson bei Villa und Newcastle hoch im Kurs

Das Tauziehen um Callum Wilson vom AFC Bournemouth geht in die nächste Runde. Nach Informationen von ‚Sky Sports‘ hat Aston Villa das Angebot für den Mittelstürmer auf rund 23,5 Millionen Euro erhöht. Ein Angebot in Höhe von rund 17 Millionen Euro von Villa lehnte Bournemouth am Freitag ab.

Newcastle United soll derweil etwa 22 Millionen Euro für den 28-Jährigen bieten. Erste Gespräche zwischen dem Angreifer und den Magpies fanden am gestrigen Freitag statt. Dem Vernehmen nach präferiert Wilson einen Wechsel nach Newcastle.